Szpital tymczasowy w MCK w Katowicach za dwa tygodnie zostanie wygaszony. W czerwcu rozpocznie się rozbiórka. Co z punktem szczepień?

Jak zapewnia wojewoda, sytuacja epidemiczna w województwie śląskim zaczyna się stabilizować. Do końca maja ma zostać przygotowana tzw. "mapa drogowa" całego systemu hospitalizacji na czas wakacji i okres po wakacjach w województwie śląskim. Tak, by zabezpieczyć miejsca w szpitalach dla pacjentów z COVID-19 na drugim i trzecim poziomie. Będzie to od 600 do 1000 miejsc.

- Oczywiście, że ta największa fala pacjentów była w okresie od marca do kwietnia, ale była w stanie przyjąć ogromną liczbę osób. W całym systemie mieliśmy ponad 4000 łóżek na drugim poziomie zabezpieczenia. To był największy szpital covidowy w województwie śląskim - zaznacza wojewoda.

- Zapadła już decyzja, że będziemy wygaszać szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Chcemy, żeby ten obiekt, jak cała gospodarka, życie społeczno - kulturalne mógł wrócić również do normalności. Tak, pragniemy, żeby ten obiekt miał szanse powrócić do swojej pierwotnej roli - zapewniał podczas konferencji prasowej Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski .

- Sprzęt zostanie w regionie i na pewno w sporej części będzie służył szpitalowi MSWiA w Katowicach. Nie mamy pewności, że cały sprzęt będzie niezbędny do zabezpieczenia w szpitalu. Zrobimy inwentaryzację sprzętu, chcemy aby został zadysponowany do naszych placówek, ale w głównej mierze dla szpitala prowadzącego czyli MSWiA w Katowicach - dodaje wojewoda śląski.

Na pewno do końca roku szpital MSWiA w Katowicach będzie szpitalem covidowym. Tylko w okresie od marca do kwietnia przyjął na oddział intensywnej terapii 220 pacjentów, na oddział wieloprofilowy - prawie 700.

Co ważne, punkt szczepień w MCK w Katowicach ma działać do końca czerwca, później zostanie przeniesiony. Decyzja o tym, gdzie konkretnie, jeszcze nie zapadła. Jak podkreśla Paweł Mieszczański, lekarz naczelny szpitala MSWiA w Katowicach, lekarze byli przygotowani na pandemię w praktyce.

- Moje pokolenie lekarskie nie miało do czynienia z taką epidemią, owszem przygotowywaliśmy się do takiej sytuacji jeszcze na studiach. Musieliśmy podejść do tego kompleksowo i dać z siebie wszystko - mówi Mieszczański. I dodaje. - Szpital tymczasowy powstał w bardzo krótkim czasie, personel w nim zatrudniony przyszedł z różnych miejsc. Początkowo miał problemy w zgraniu się, natomiast bardzo szybko to nastąpiło. Dzisiaj możemy zaryzykować stwierdzenie, że mamy zespół ludzi, który jest w stanie ponownie wrócić do takiej pracy od razu. Lecząc tę chorobę, poznawaliśmy ją - opowiada lekarz.