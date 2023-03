Szpital w Czeladzi zmienia się w nowoczesną lecznicę. Nowy oddział chorób wewnętrznych, jest część dydaktyczna dla studentów medycyny

W 2021 r. odnowiony został oddział neurologii, w ubiegłym roku oddana została do użytku pracownia endoskopii. Teraz podsumowane zostały ostatnie inwestycje, które obejmowały pierwszy etap modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, realizację pracowni: echokardiografii, ultrasonografii, nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, poradnię położniczo-ginekologiczną oraz utworzenie sali audiowizualnej do celów dydaktycznych.

- Kolejny rok jesteśmy świadkami przemian, które dokonują się w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. Obecnie szpital przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znacznie poprawił się również komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu - mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński. - Poprzez termomodernizację, wymianę elewacji i okien, szpital zyskał nowoczesne oblicze, które zachwyca swoją estetyką. Budynek PZZOZ w Czeladzi nie przeszedł oczywiście tylko zewnętrznej metamorfozy. To zmiany, które toczyły się wewnątrz, są kluczowe. Szpital zyskał zupełnie nowe możliwości, przede wszystkim dzięki innowacyjnemu wyposażeniu, które usprawnia pracę medyków. Jestem przekonany, że przyczyni się to niewątpliwie do skuteczniejszej diagnostyki oraz jakości świadczenia usług. Już dzisiaj możemy poszczycić się ogromnymi przemianami, obserwując jednocześnie kolejne etapy rozwoju powiatowej placówki – dodaje.