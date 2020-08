Szpital w Raciborzu będzie funkcjonować w nowej, hybrydowej formie

Przypomnijmy, w marcu przekształcono szpital Rejonowy w Raciborzu w szpital jednoimienny. Do innych placówek w połowie marca ewakuowano pacjentów. Stan zdrowia pozwalał wypisać do domu około 100 osób. Drugie tyle trafiło do okolicznych szpitali.

Chorzy z oddziału intensywnej terapii zostali przetransportowani do Bielska-Białej, Jastrzębia-Zdroju i Rybnika. Z oddziału chirurgicznego przewieziono do Jastrzębia-Zdroju, a pulmonologicznego do Wodzisławia Śl. (Wilchwy). Pacjenci z ortopedii i neurologii trafili do szpitala w Wodzisławiu Śl. na Nowym Mieście.