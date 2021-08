Szpital w Raciborzu wstrzymuje przyjęcia. Bakteria New Delhi wykryta u pacjenta

Szpital Rejonowy w Raciborzu, wstrzymał w poniedziałkowy poranek przyjęcia chorych na swój oddział wewnętrzy. Jedyny wyjątek stanowią pacjenci w stanie zagrożenia życia. Wszyscy pozostali odsyłani są z raciborskiej lecznicy z kwitkiem. Powód? U jednego z pacjentów wykryto bakterię nazywaną potocznie New Delhi. Sytuacja jest groźna, bo to patogen, który nie reaguje na żadne antybiotyki.

Pod potoczną nazwą bakterii New Delhi kryje się jeden ze szczepów dość powszechnych pałeczek zapalenia płuc, które należą do grupy bakterii jelitowych. Bakteria New Delhi jest odpowiedzialna za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza ten szczep do 12. najbardziej niebezpiecznych drobnoustrojów na świecie. Nie z powodu ich zjadliwości, której poziom jest znany od wielu lat, ale z powodu oporności na wiele grup antybiotyków, a czasami nawet na wszystkie obecnie dostępne leki przeciwbakteryjne.