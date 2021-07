Szpital w Rybniku nie ma pediatrii, interny, otolaryngologii dla dzieci i dorosłych. Oddziały zostały zawieszone. Poseł pisze do prokuratury

Szpital w Rybniku bez czterech oddziałów

Stało się tak jak zapowiadano. Od 1 lipca szpital w Rybniku pracuje bez czterech oddziałów. Zawieszona została pediatria (do 31 sierpnia), interna (do 30 września) i otolaryngologia dla dzieci (do 31 sierpnia) oraz dorosłych (do 31 października). Pacjenci, którzy nie zostali wypisani i skierowani do opieki ambulatoryjnej, zostali przekazani do innych szpitali (m.in. Żory).

Dlaczego około 130 tysięczne miasto i stolica powiatu rybnickiego pozbawiona została m.in. pediatrii i oddziału wewnętrznego? Przez brak lekarzy. To pokłosie sporu, jaki od dłuższego czasu toczy się pomiędzy kadrą lekarską a Ewą Ficą, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Poszło o zabrane dodatki za tzw. "zejścia z dyżurów". Lekarze od początku ostrzegali o odejściach z pracy, a dyrektor mówiła, że to konieczne oszczędności z powodu katastrofalnej sytuacji finansowej placówki. W efekcie 79 specjalistów otrzymało wypowiedzenia warunków pracy i płacy.