Szpital w Rybniku rozbuduje onkologię, ale ponowne uruchomienie interny od października nie jest pewne

- Jeśli chcecie usłyszeć zapewnienia, że na pewno zostanie odwieszony, to ich nie złożę, bo wprowadziłabym pacjentów w błąd. Cały czas szukamy lekarzy. Mamy chętnych do pracy na dyżury, ale my potrzebujemy ludzi do pracy do południa – mówi Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala numer 3 w Rybniku.

Przypomnijmy. Praca czterech szpitalnych oddziałów została zawieszona w lipcu tego roku. Powodem było odejście z pracy 16 specjalistów oraz 5 rezydentów, którzy nie zgodzili się na zmianę warunków zatrudnienia. Od 1 września – zgodnie z planem – została wznowiona praca oddziału pediatrycznego. - Mamy podpisane porozumienie z panią doktor Musiałową, która szefuje oddziałowi i ten oddział pracuje normalnie – mówi Ewa Fica.