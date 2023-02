Szpital w Rybniku świętuje 40 lat anestezjologii. Ordynator Andrzej Pluta pracuje tam od początku! Reportaż z WSS nr 3

40 lat temu w rybnickich lecznicach, narodził się pomysł zbudowania zespołu lekarzy-anestezjologów. A brakowało wtedy wszystkiego...Oto historia oddziału, z którym od początku związany jest doktor Andrzej Pluta, obecny ordynator oddziału anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym numer 3 w Rybniku.

Niewielka maseczka, zrobiona z żelaza mieści się w dłoni dorosłej osoby. Do środka wkładało się kiedyś gazę, kładło się to na nosie i buzi dziecka i na gazę kropiło eter. Po kilku oddechach dziecko zasypiało. Po zabiegu, maseczka wędrowała do sterylizatorni. I znów trafiała do użycia. - Tą maseczkę dostałem kiedy przyszedłem do pracy do tego szpitala. Zostawiłem ją sobie na pamiątkę. Przypomina nam o tym, jak wiele w naszej pracy się zmieniło - mówi doktor Andrzej Pluta, ordynator oddziału anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym numer 3 w Rybniku. Prowadzona przez niego anestezjologia ma już 40 lat. Jej zalążki sięgają roku 1982 i 1983, kiedy w mieście funkcjonowały jeszcze trzy szpitale zamiast jednego, gigantycznego molocha. W placówce przy ulicy Rudziej była chirurgia, ortopedia i oddział pediatryczny. W gmachu przy Żorskiej na świat przychodzili najmłodsi mieszkańcy regionu, a w Juliuszu była okulistyka, laryngologia, a potem także onkologia.

Kiedyś znieczulali felczerzy, lekarze danych specjalności

- Na tych oddziałach w większości znieczulali lekarze danych specjalności. Na chirurgii ogólnej lekarzem najlepiej przeszkolonym był doktor Tadeusz Szymura, który do pomocy miał dwie pielęgniarki: Urszulę Żabkę, Lidię Kulę. Na ginekologii już od 1979 roku pracowała pani Grażyna Teluk z trzema pielęgniarkami: Mirosławą Sadłocha, Danutą Sauczek, Barbarą Fert - wspomina doktor Andrzej Pluta. On sam zresztą już od roku 1980 znieczulał małych pacjentów na oddziale chirurgii dziecięcej i laryngologii dziecięcej. W kolejnych latach od lekarzy anestezjologów dołączali: Piotr Buchwald, Teresa Giętkowska, Grażyna Zubik, Maria Krypczyk, Marian Kuśka.

Już po 2,5 roku miałem specjalizację z anestozjologii

- W marcu 1982 roku w mieszkaniu doktora Piotra Buchwalda spotkała się czwórka lekarzy. Oprócz gospodarza była z nami doktor Teluk, pan Szymura. I ja. Postanowiliśmy wówczas powołać do życia Dział Anestezjologii, komórkę organizacyjną, która zajęłaby się znieczulaniem pacjentów na terenie miasta Rybnika. Już miesiąc później działał zespół lekarzy i pielęgniarek, który profesjonalnie zajął się znieczulaniem pacjentów w trzech rybnickich szpitalach. Jednocześnie cały czas szkolono lekarzy i pielęgniarki w dziedzinie znieczulania i opieki pooperacyjnej - wspomina doktor Pluta. Medyk z nostalgią mówi o tym, że szkolącym się lekarzom skracano staże, by jak najszybciej byli gotowi nieść pomoc pacjentom. - Ja już po 2,5 roku miałem specjalizacje z anestezjologii, a po kolejnych dwóch latach tzw. dwójkę. Dziś się nie da tego procesu przyspieszyć, a wówczas wynikało to z braku lekarzy tej specjalności - dodaje doktor Pluta. On sam wyszkolił około 30 lekarzy anestezjologów i co warte podkreślenia pracujący dziś na oddziale medycy to w większości jego wychowankowie. - Mamy tylko dwóch lekarzy którzy zostali wyszkoleni poza naszą placówką - słyszymy na oddziale.

Nie było respiratorów, nie było monitorów

Kiedy w trudnych latach 80-tych w Rybniku powstawał oddział anestezjologiczny, działo się to wszystko na dużym optymizmie, przede wszystkim wśród załogi. Pielęgniarki chciały się szkolić, poznawać nowe zasady, metody, podnosić swoje kwalifikacje. Dla wszystkich to było coś nowego, ciekawego, niosło za sobą nowe wyzwania. Na oddział trafiło urządzenie do znieczulania pacjentów tzw. Romulus, który wyprodukowany został w latach 50-tych. Ale dla polskich lekarzy był jak powiew świeżości. Urządzenie zresztą do dzisiejszego dnia stoi na korytarzu prowadzącym do gabinetu ordynatora oddziału.

Przez 4 doby ręcznie wentylowali 3-letnią pacjentkę!