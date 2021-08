Szykują się zmiany w strefach płatnego parkowania w Katowicach. Miasto poprosiło o pomoc mieszkańców

Poprzez zmiany w polityce transportowej miasto zamierza ograniczyć ruch kołowy w Śródmieściu i dzielnicach je okalających. To z kolei ma zwiększyć płynność ruchu i możliwości szybszego znalezienia miejsca do zaparkowania – zarówno przez mieszkańców centralnej części Katowic, jak i osób, które mają tu do załatwienia jakąś sprawę.

- Temat ten jest bardzo ważny dla jakości życia i przebywania w Śródmieściu, dlatego nasze propozycje postanowiłem szeroko skonsultować z mieszkańcami, instytucjami i przedsiębiorcami. Jednocześnie dziękuję mieszkańcom za tak duży odzew w tej sprawie. Wyniki konsultacji będą dla nas ważnym czynnikiem, który będziemy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie powiększenia Strefy Płatnego Parkowania – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Prace nad wdrożeniem systemu transportu zrównoważonego w mieście trwają już od kilku lat. W zeszłym roku oddano do użytku dwa centra przesiadkowe typu Park and Ride w Brynowie i na Zawodziu oraz nowy Międzynarodowy Dworzec Autobusowy, a od 2018 r. kierowcy mają do dyspozycji Park and Ride w Ligocie.