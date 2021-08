Tablet ze 120-hercowym ekranem i HarmonyOS, komputer oraz dwa monitory premium. Huawei wprowadza do Polski nowe urządzenia. Poznaliśmy ceny

MatePad 11

MatePad 11 to pierwszy tablet Huawei, który ma 10,9-calowy wyświetlacz FullView o proporcjach 16:10 obsługujący częstotliwość odświeżania 120 Hz. To oznacza nie tylko szybsze ładowanie stron internetowych i dokumentów, ale także wprowadzanie pisma odręcznego w czasie rzeczywistym. Ekran minimalizuje niekorzystny wpływ niebieskiego światła i migotania, co potwierdzają dwa certyfikaty TÜV Rheinland. Wyświetlacz, dodajmy, obsługuje gamę kolorów DCI-P3. Procesor tabletu to – uwaga – Qualcomm Snapdragon 865. Układ wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci wewnętrznej, natomiast pojemność akumulatora wynosi 7250 mAh.

Zobacz, jak wyglądają nowe urządzenia Huawei: