Tabletka na zmianę płci od edukatora seksualnego MEMY. Gigantyczna wtopa Rzecznika Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak pod ostrzałem internautów

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka o edukatorach seksualnych

Konrad Piasecki nie dowierzał w słowa rzecznika i drążył temat, pytając o środki na zmianę płci podawane przez edukatorów seksualnych. Mikołaj Pawlak rozwiał jednak wątpliwości.

Zdarzały się tego typu sytuacje, ostatnio nawet rozpisywano się o tym w mediach. - spuentował Pawlak.

Do sprawy odniósł się poznański magistrat, który wezwał Mikołaja Pawlaka do sprostowania swojej wypowiedzi.

Wszelkie zajęcia antydyskryminacyjne prowadzone w szkołach i finansowane bezpośrednio przez miasto Poznań przygotowywane i prowadzone były co do zasady przez nauczycieli ze szkoły, w której się odbywały. Na żadnych z nich nigdy nie podaje się dzieciom środków farmakologicznych, w przeciwieństwie do tego, co twierdzi rzecznik praw dziecka. - brzmi oświadczenie poznańskiego magistratu.