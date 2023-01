TAJEMNICA ŚLĄSKA. Śląsk mógł mieć atrakcję, jak Malbork czy Wawel... a została wysadzona w powietrze

Z końcem II wojny światowej pałac, jak również położony obok średniowieczny zamek, został splądrowany i podpalony. Pomimo możliwości odbudowy obu zabytków w 1962 roku, wbrew zaleceniom konserwatora, obie potężne budowle zostały wysadzone w powietrze i zlikwidowane. Jeszcze wcześniej pałac był systematycznie ograbiany - marmury i kamienne bloki posłużyły m.in. do budowy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, natomiast ozdobną bramę pałacu można dziś zobaczyć w wejściu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

Zniknął niemal bez śladu - mógł być tak sławny jak Malbork czy Wawel...

Monumentalny śląski zamek wysadzono w powietrze w 1962 roku, po czym materiał w większości usunięto. Zostało tylko rozległe, zarośnięte gruzowisko, mostki nad fosą wiodące donikąd i dwa postumenty, na których znajdowały się niegdyś czuwające lwy. Niemal wszystkie źródła są zgodne co do tego, że zamek w Świerklańcu został w czasie wojny podpalony i po latach rozebrany. Tymczasem nie zachowały się zdjęcia ani przekazy naocznych świadków, które by pożar potwierdzały.