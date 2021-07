Tajemnice ciemności. Nie ma dwóch światów, wszyscy żyjemy w jednym. Jak po Katowicach poruszają się osoby niewidome i niedowidzące?

Stoję przez chwilę bezradnie w całkowitych ciemnościach. Słyszę głos mojego przewodnika. Wiem, że siedzi, bo dźwięk rozchodzi się w zupełnie inny sposób. - Zapraszam na kanapę - mówi. Skupiam się na słowach, które do mnie docierają i próbuję nie wpaść w panikę. Wyciągam przed siebie ręce. Jedną na wysokości twarzy, drugą na wysokości pasa. Moje stopy przesuwają się o milimetr, a ja bezradnie szukam w pobliżu dłoni czegoś, co mogłabym złapać, by nieco pewniej przejść dalej. Wkroczyłam w całkowite ciemności, by przekonać się, jak wygląda codzienność osób niewidomych i niedowidzących w stolicy Metropolii - Katowicach.

Od dziecka żyje na pograniczu dwóch światów

Maria jest osobą na pograniczu dwóch światów. Choroba genetyczna zaczęła odbierać jej wzrok, gdy była jeszcze dzieckiem. Obecnie widzi postaci, nadjeżdżający autobus, jednak nie potrafi powiedzieć, jaki ma on numer. Nie widzi zmieniających się świateł na przejściu dla pieszych. Spotykam się z nią na ulicy Dudy-Gracza w Katowicach. Za naszymi plecami wyrastają katowickie „gwiazdy”. Choć znam dobrze Katowice, poprosiłam, żeby Maria była moim przewodnikiem. Mam nadzieję, że pozwoli mi to zobaczyć miasto z innej perspektywy. Takiej, na którą - jak większość - nie zwracałam uwagi. Bo przecież nikt z nas przy przejściu dla pieszych nie zastanawia się, czy oprócz sygnalizacji świetlnej jest też dźwiękowa. Dla nas, osób widzących, nie stanowi problemu przejście po schodach, wejście do odpowiedniego autobusu czy nagle ustawione barierki zabezpieczające - bo akurat rozpoczął się remont na danym odcinku ulicy.