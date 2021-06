Tajemnice Góry Ossona. To tu miało dochodzić do incydentów z UFO Piotr Ciastek

Góra Ossona to najwyższe wzniesienie w Częstochowie złożone z dwóch garbów, które położone jest we wschodniej części miasta. To nie tylko miejsce ciekawe przyrodniczo i historycznie, ale i przyciągające miłośników zjawisk paranormalnych. Wielokrotnie zaobserwowano tutaj unoszące się i pulsujące światła nieznanego pochodzenia.