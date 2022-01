Tajemnicze pożary w budynkach dawnej lokomotywowni w Katowicach. Komu zależy na podpalaniu?

Pożar wybuchł w przeddzień zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wpisu do wojewódzkiego rejestru zabytków. W grudniu doszło do wpisania obiektów po dawnej lokomotywowni. Policja wciąż prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Przyczynę pożaru poznamy dopiero po wydaniu opinii przez biegłych.

- Z uwagi na to, że obiekt nie jest użytkowany i nie jest przyłączony do instalacji elektrycznej, mogło dojść do podpalenia. Ktoś musiał być wtedy w środku, konieczna była ingerencja człowieka - mówi st. kpt. Adam Kryla, oficer prasowy PSP w Katowicach.

- Czekamy na opinię z zakresu pożarnictwa. Budynek od lat nie był używany, ale osoby bezdomne mają do niego dostęp. Wiemy na pewno, że nie mogło tam dojść do zwarcia. Czynności w tej sprawie cały czas trwają - zaznacza podkomisarz Agnieszka Żyłka, oficer prasowa KMP Katowice.

- Szczęściem w nieszczęściu jest to, że 6 stycznia palił się budynek, który nie był wpisany w do rejestru zabytków, ale te pożary zaczynają być coraz bardziej niepokojąca sprawą - mówi Krzysztof Kuchciński ze Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Industrialnego Kongres Ochrony Zabytków, które czynnie brało udział w procedurze wpisywania obiektu do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Budynki lokomotywowni od lat popadają w coraz większą ruinę, za co najpierw odpowiadali przede wszystkim złomiarze, a od niedawna właśnie pożary. W 2017 roku PKP wystawiły go na sprzedaż, ale nikt nie wyraził poważnego zainteresowania nabyciem nieruchomości. Budynek można było kupić za 5 mln zł.

Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie mówiono o tym, żeby lokomotywownia stała się obiektem muzealnym, ale to wiązałoby się z ogromnymi kosztami, gdyż obiekt jest w opłakanym stanie. Ponadto budynki należą do PKP i to kolej musiałaby zainwestować lub przekazać teren władzom Katowic. Na razie takich planów nie ma.

- Niestety zarówno PKP, jak i urząd miasta w Katowicach, nie są zainteresowane ochroną tych budynków. Miasto tłumaczy się, że nie ma pieniędzy na to, żeby się nimi zaopiekować. PKP nie wykonały natomiast niezbędnych zabezpieczeń, a ich plany inwestycyjne kolidują wręcz ewentualną rewitalizacją tych obiektów – mówi Katarzyna Florjańska z Inicjatywy Parowozownia Katowice.

O to, by lokomotywownia została wpisana do rejestru, zabiegali miłośnicy zabytków i kolei. Była to ich reakcja na wycofanie ochrony przez PKP, z terenu obiektu. Czy wpisanie obiektów do rejestru zabytków coś zmieni?