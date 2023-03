Tajemniczy, opuszczony "dom artysty" w Śląskiem. W środku pianino, mnóstwo obrazów, grafik i płyty Elvisa Presley'a Piotr Sobierajski

Wystarczy tylko spojrzeć na pierwsze kadry filmu, zdjęcia i już wiadomo, że to miejsce niezwykłe, magiczne. Wygląda dokładnie tak, jak przed około 15 lat temu. Dziś zapraszamy was w podróż do wyjątkowego „domu artysty”.