TAJEMNICZY ŚLĄSK. Skansen Kolejowy w Pyskowicach zostanie zrównany z ziemią?

- Co cieszy, rozmowy w tym temacie będą kontynuowane na szczeblu miejskim. Co jednak martwi, PKP równocześnie przygotowuje się do kolejnych wyburzeń, dlatego wykonaliśmy własnym zaangażowaniem szczegółowe pomiary i dokumentacje fotograficzne, aby już teraz zabezpieczyć jak tylko możemy pamięć po tym obiekcie - dodaje Piotr Borowiak, dyrektor projektu Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP.