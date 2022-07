Tak bawią się najpiękniejsze dziewczyny na Śląsku! Te zdjęcia są gorętsze niż tegoroczne lato. Zobaczcie sami Barbara Romańczuk

Nie ma wątpliwości, że najpiękniejsze kobiety mamy na... Śląsku! W naszym rejonie funkcjonuje kilkanaście kubów, do którego z chęcią co weekend udają się tłumy ludzi. Trafiają tam również piękne, szeroko uśmiechnięte panie, które możemy nieskrępowanie podziwiać dzięki zdjęciom opublikowanym na stronach klubów. Wybraliśmy dla was najpiękniejsze bywalczynie śląskich dyskotek, nie sposób oderwać od nich wzrok.