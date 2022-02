Tak bawili się na studniówce uczniowie V LO w Dąbrowie Górniczej. Polonez, tort, tańce i szampańska zabawa do rana

To ważne dla wszystkich wkraczających w dorosłość uczniów i uczennic szkół średnich wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 19.30 w sali bankietowej ALFA w Mierzęcicach.

Jego wyniki mogą się bowiem okazać przepustką na wymarzone studia czy też zagraniczny wyjazd, by tam kontynuować edukację.

Potem, po skosztowaniu pierwszych potraw, wszyscy ochoczo ruszyli na parkiet, by bawić się doskonale do samego rana. Nie zabrakło muzycznych hitów, piosenek do tańca szalonego i tego bardziej spokojnego. Nad całością tego przedsięwzięcia od strony organizacyjnej czuwali także rodzice tegorocznych maturzystów.