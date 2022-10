Tak bawiliśmy się przed kilkoma laty w katowickim Spodku na koncercie zespołu Deep Purple! Może odnajdziecie się na naszych zdjęciach?

Katowicki Spodek jest areną wielkich wydarzeń muzycznych. Miejsce to doskonale znają wszyscy najpopularniejsi artyści z naszego kraju. Ale nie tylko! To właśnie tu odbył się pierwszy koncert zespołu Metallica w Polsce i ostatni Paktofoniki. Koncertowali tu również The Cure, Genesis, Sting, The Prodigy, Modern Talking, Pearl Jam, Rammstein, Green Day, Depeche Mode, Joe Cocker, Tina Turner, Brian Adams, Elton John, Leonard Cohen czy Robbie Wiliams.

Katowicki Spodek kilka razy odwiedziła też grupa Deep Purple. Przy okazji jej koncertów obiekt wypełniony był niemal po same brzegi. Nie inaczej było w lutym 2014 roku.

Był to jeden z dwóch koncertów legendarnych „Purpli" w naszym kraju w ramach trasy promującej płytę „Now What?!". Nie zabrakło utworów z tego krążka, ale także żelaznych przebojów. Był oczywiście słynny „Smoke on the Water", którego refren chóralnie został odśpiewany chyba przez wszystkich uczestników tego koncertu. Piosenka zakończyła jednocześnie regularną część tego wydarzenia. Ożywiona i rozbudzona publiczność nie pozwoliła tak po prostu artystom zejść ze sceny. W czasie bisu zaserwowano przebojowy „Hush" (cover Billy Joe Royal), następne wyborne solówki oraz „Black Night", podczas którego ludzie na widowni ponownie weszli w interakcję z zespołem.