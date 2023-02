Tak będą wyglądały nowe bloki w Zawierciu. Zobaczcie wizualizacje. Kto dostanie nowe mieszkania? Jakie są szczegóły inwestycji?

Czym jest SIM SMS?

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Mieszkania w formule SIM to oferta dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. zdolność czynszową i jednocześnie ich dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny. Czynsz w SIM nie może przekraczać określonych ustawowo wartości. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to program, w ramach którego rząd we współpracy z samorządami chce budować mieszkania lokatorskie o preferencyjnych opłatach za użytkowanie.