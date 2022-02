Tak będzie wyglądała nowa droga przez Dąbrowę Górniczą. Zmieni się wszystko, z korzyścią dla pieszych, rowerzystów i pasażerów

Zamieszczone przez miasto wizualizacje udostępnił wcześniej na swoim profilu w mediach społecznościowych prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, odpowiadając przy okazji na wiele pytań związanych z planowanymi korektami układu drogowego. Prace już się rozpoczęły w dzielnicy Gołonóg i Reden, gdzie trwają przygotowania do wymiany torowiska tramwajowego. Usunięta została część starego toru, a ruch odbywa się po jednym torze. To początek zmian, jakie widać na wizualizacjach.

- Zależy nam na uspokojeniu ruchu na ul. Królowej Jadwigi i al. Piłsudskiego. Chcemy, by mieszkańcy nie traktowali ich, jak autostrady. Stąd miejscami – m.in. przed nowymi przejściami dla pieszych i dojazdem do nowego ronda turbinowego – zawęzimy jezdnie do dwóch pasów. Kierowcom łatwiej będzie wtedy dostosować prędkość do obowiązującego w mieście ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę – zapowiadają władze miasta.