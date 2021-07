Tak mieszka Andrzej Piasek Piaseczny ZDJĘCIA Azyl Piaska przyjazny środowisku. Artysta kocha naturę i... święty spokój TK

Andrzej Piasek Piaseczny to wokalista, który nie tak dawno świętował swoje 50. urodziny. Poza dorobkiem artystycznym Piasek pojawiał się również w programie "The Voice of Poland". Artysta na co dzień mieszka w pięknej okolicy Gór Świętokrzyskich. Jesteście ciekawi, jak mieszka? Obejrzyjcie koniecznie galerię zdjęć.