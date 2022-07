Tak mieszka i żyje Krzysztof Ibisz z żoną Izabelą. Ciepło, wygoda i elegancja przeplatane licznymi wycieczkami. Zobaczcie sami!

Krzysztof Ibisz jest jednym z najbardziej znanych polskich prezenterów telewizyjnych. Od lat znamy go z ekranu. Prezenter prowadzi niemal wszystkie najważniejsze imprezy stacji Polsat. Lubi on również chwalić się swoim życiem w mediach społecznościowych, co pozwala nam śledzić jego życie. Choć do tej pory życie uczuciowe Krzysztofa Ibisza było dość burzliwe, od jakiegoś czasu, wygląda on na bardzo szczęśliwego u boku byłej uczestniczki Top Model, Joanny Ibisz (wcześniej Kudzbalskiej).

We wrześniu 2021 para wzięła ślub, a teraz spodziewa się dziecka. Jak wiemy przyjście na świat malucha nie oznacza tylko zmian życiowych, ale i wystroju mieszkania. Na co dzień małżeństwo mieszka w odrestaurowanej kamienicy w centrum Warszawy. Jak się urządzili?

Zobacz zdjęcia z naszej galerii!