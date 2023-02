Tak okazują sobie uczucia psy, koty oraz wiele innych gatunków. TE ZDJĘCIA ŁAPIĄ ZA SERCE. Zobaczcie galerię

O wzajemnej niechęci psów do kotów napisano już tomy. Nie zawsze jest to prawda. Zwierzęta różnych gatunków wychowywane razem potrafią sobie okazywać uczucia. Stąd rzadkością nie są tulące się do siebie koty i psy.

- Zwierzęta odczuwają przywiązanie: czasem odczuwają większą sympatię do swojego towarzysza czasem mniejszą. Nieraz jest to bardzo silna więź. Dwa pieski, kotki, a nawet pies i kot (wbrew stereotypom) bardzo potrafią się zaprzyjaźnić. Takie zachowania dostrzegamy też wśród innych gatunków np. koni – mówi Iza Kozieł, prezeska Pet Patrolu Rybnik.

Jak dodaje, zwierzęta wykazują mocną potrzebę bycia ze sobą.

- Czasem, gdy jedno odchodzi, widać, że drugie przeżywa rozstanie. Tęskni. Jakby nie było, tęsknota to jeden z objawów miłości – zaznacza pani Iza.

Tak zwierzęta okazują sobie oraz ludziom uczucia, GALERIA