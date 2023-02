Tak robią tylko Ślązacy. Warzysz łobiod? Ciśniesz na kole? Sprawdź, czy znasz te zachowania

Tak robią tylko Ślązacy

Ślązak warzy łobiod, ciśnie na kole, zakłado bryle, wieszo gardina - wiecie co to znaczy? Gwara śląska jest używana zarówno na ternie Górnego jak i Dolnego Śląska i jest mieszanką wielu języków, w tym m.in. polskiego, rosyjskiego, niemieckiego. A w Waszych domach się mówi czy godo?

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, co robią Ślązacy. Te zachowania znają mieszkańcy woj. śląskiego, ale nie jest to oczywiście regułą. Większy kłopot z interpretacją mogą mieć przyjezdni, no chyba że są w jakiś sposób związani ze Śląskiem i już przywykli lub nawet nauczyli się gwary.