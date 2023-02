Tak rozpoznasz kłamcę. Oto 10 gestów, które cechują ludzi ukrywających przed Tobą prawdę. Warto o tym wiedzieć

Tak rozpoznasz kłamcę. Oto 10 gestów, które cechują ludzi ukrywających przed Tobą prawdę. SPRAWDŹ

Ludzie okłamują się z różnych powodów, a przyczyny kłamstw mogą być bardzo złożone i zróżnicowane. Czasami wpływają na to okoliczności, a czasami cechy osobowe człowieka. A są osoby wśród nas, którym kłamstwo przychodzi łatwiej niż innym. Ale uwaga, język ciała nie kłamie. Gdy poznasz te 10 gestów możesz nabrać poważnych podejrzeń, że Twój rozmówca: partner, przyjaciel, kolega, dziecko – kłamią w żywe oczy.

Oto kilka możliwych przyczyn, dla których ludzie mogą się okłamywać:

Warto zauważyć, że kłamstwa mogą prowadzić do utraty zaufania innych ludzi, a długotrwałe kłamstwa mogą prowadzić do poważnych konsekwencji emocjonalnych i społecznych. Warto więc dążyć do mówienia prawdy i budowania trwałych, szczerych relacji z innymi ludźmi