Tak się jeździło na wakacje 20 lat temu. Piętrowe pociągi, autobusy PKS, kraciaste torby, lanosy wypakowane po dach, autostrada w planach

Na A4 z Katowic do Wrocławia nie było ani jednej stacji benzynowej, za to przejazd nią był darmowy. DK 11 do Kołobrzegu jechało się minimum 10 godzin, i to nocą, bo to była normalna jednopasmowa droga przez miasta i miasteczka, A1 była w planach, nie było tanich linii lotniczych, a dworzec PKS przy Skargi był w szczytowej formie, zaś autokary odjeżdżały latem niemal co chwilę. Pakowaliśmy się do kraciastych toreb z ceraty, na drogę - kanapka i herbata w termosie, zamiast nawigacji - papierowa mapa. Potem trzeba było jeszcze zapakować rodzinę do tico (kosztowało ok. 20 tys. zł), golfa (50 tys.) czy Lanosa (29 tys. zł), zatankować zawczasu benzynę po korek (3-4 zł za litr) i... jedziemy w podróż! Tak było 20 lat temu, na przełomie XX i XXI wieku. Zobaczcie zdjęcia z lat 2001 -2006 z archiwum Dziennika Zachodniego.