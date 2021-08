Tak w Dąbrowie Górniczej będziemy świętować 105-lecie miasta: koncerty, wystawy, gry, sportowe emocje i wielki, urodzinowy tort Piotr Sobierajski

Dąbrowa Górnicza ma już 105 lat. Dokładnie 18 sierpnia 1916 roku Dąbrowa Górnicza otrzymała prawa miejskie. W tym roku urodzinowe wydarzenia będą trwac aż pięć dni – od środy 18 sierpnia do niedzieli 22 sierpnia. Tak więc świętować będziemy hucznie, co po długim odosobnieniu i wszystkim, co spowodowane było COVID-19 ma dla mieszkańców szczególny wymiar. Przed nami mnóstwo atrakcji, nie zabraknie też urodzinowego tortu.