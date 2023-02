Tak wygląda ATAK ZIMY NA ŚLĄSKU: 244 wypadki, kolizje, stłuczki! Zobaczcie zdjęcia Mateusz Czajka

Zima znowu (który to już raz?) zaskoczyła kierowców. Na drogach jest ślisko a w wielu miejscach samochody jadą bardzo powoli. Nic dziwnego. Droga hamowania jest znacznie wydłużona, a pojazdy "tańczą" na śniegu. W województwie ślaskim dochodzi do wielu wypadków. - Ze względu na panujące warunki jest ich kilkukrotnie więcej niż w czasie dnia, kiedy warunki pogodowe są co najmniej dobre - mówi mł. asp. Łukasz Paździora z Biura Prasowego KWP w Katowicach. IMGW przestrzega przed opadami śniegu zwłaszcza południowe części województwa śląskiego.