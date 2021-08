Tak wygląda teren pod budowę fabryki Izera w Jaworznie. To las czy pogórnicza hałda? Inwestycja ma powstać na 118 hektarach

W Jaworznie ma powstać fabryka samochodów elektrycznych Izera. Przeciwnicy tego pomysłu wskazują, że teren, na którym stanie fabryka to las. Prezydent Jaworzna twierdzi, że jest to hałda pogórnicza. Wybraliśmy się sprawdzić i zobaczyć, co tutaj się znajduje. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuń w prawo - wciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Budowa fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie budzi ostatnio duże kontrowersje. Rozmawiają o niej mieszkańcy województwa, a także politycy i samorządowcy. Wybrałem się z naszym fotoreporterem, by sprawdzić, co znajduje się na terenie, na którym ElectroMobility Poland ma postawić fabrykę Izery.

Teren pod budowę fabryki Izery to las czy hałda? Sprawdzamy O tym, że Jaworzno zostało wybrane na lokalizację fabryki samochodów elektrycznych Izera, dowiedzieliśmy się w grudniu 2020 roku. Nieoficjalnie jednak mówiło się o tym już kilka miesięcy wcześniej. Fabryka ma objąć działkę niedaleko elektrowni. Z inwestycją nie zgodziło się Nadleśnictwo, które alarmowało, że przedsięwzięcie ma objąć 238 hektarów, z czego na samą fabrykę ma zostać przeznaczone 118 hektarów. Tereny mają zostać przekazane w ramach tzw. specustawy LexIzera. Oznacza to, że pod topór miałoby pójść wiele drzew. Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, oświadczył w otwartym liście, że teren na fabrykę to tylko formalnie las, a tak naprawdę jest to jedynie pogórnicza hałda. Postanowiliśmy przyjechać do Jaworzna i zobaczyć, na co tam natrafimy.

Na teren, który został wybrany na fabrykę można podjechać bez większych problemów samochodem. Znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego, naprzeciwko widać kominy elektrowni. Tereny te otaczają wysokie drzewa. Jest nawet droga, którą można wjechać, by dostać się bliżej. Warto jednak uważać, bo po deszczowych dniach robią się tutaj doły z błotem i łatwo można w nich utknąć. Od strony DK79 jedziemy po ziemi i piasku. Po drodze przejeżdżamy przez zalesiony teren. Główny teren, na którym ma stanąć fabryka Izery, to rzeczywiście pogórnicza hałda. Czuć to pod nogami. Wystarczy zrobić kilka kroków, by natrafić pod nimi na łupek.