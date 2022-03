Tak zagłębiowskie miasta są przygotowane na nadawanie PESEL obywatelom Ukrainy: ogrzewane namioty, wnioski w języku ukraińskim

W Będzinie obywatele Ukrainy przyjmowani będą w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11 Listopada w w godzinach pracy urzędu, a więc w poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 14. Obsługa zaplanowana została na specjalnie przygotowanych dwóch stanowiskach, na dostępnym obecnie sprzęcie. Do budynku trzeba będzie dostać się wejściem bocznym, od strony Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie przejść na niski parter do pokoju nr 5. Docelowo mają tutaj powstać cztery stanowiska.

- Do pomocy w celu wypełnienia stosownego wniosku zatrudniona będzie pomoc administracyjna, posługująca się językiem ukraińskim. Interesantów przyjmować będą pracownicy ewidencji ludności i dowodów osobistych, posiadający stosowne uprawnienia. Obecnie czekamy na dostawę sprzętu niezbędnego do realizacji tego przedsięwzięcia – mówi Kinga Wesołowska-Bodzek, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Będzinie.