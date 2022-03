Tak zmienia się centrum Dąbrowy Górniczej: remontują dworzec, budują tunel pod linią kolejową, nowe drogi i parkingi ZDJĘCIA, WIDEO Piotr Sobierajski

Z każdym dniem budowa centrum przesiadkowego w centrum Dąbrowy Górniczej, nowych dróg, tunelu pod torami kolejowymi na przedłużeniu ul. Kościuszki oraz obwodnicy miasta, zbliża się do końca. Widać spore postępy prac, a do tego w marcu na dobre rozpoczęła się także całkowita przebudowa i modernizacja zabytkowego dworca PKP. Oto, jak dziś wygląda plac budowy. Pokazał to m.in. wykonawca prac, firma Nowak-Mosty, która realizuje całe przedsięwzięcie wspólnie z firmą Complex Dąbrowa Górnicza.