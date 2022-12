Tak zmieniał się Dom Prasy w Katowicach. Zobaczcie archiwalne zdjęcia kultowego budynku na Śląsku. Dziś pracują w nim urzędnicy Monika Krężel Bartłomiej Romanek Karina Trojok

Dom Prasy Śląskiej w Katowicach zmieniał się na przestrzeni lat.

Dom Prasy to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Katowicach i na całym Śląsku. Można śmiało powiedzieć, że to kultowe miejsce, które przez lata gościło dziennikarzy, a dzisiaj gości urzędników. Budynek jest bowiem własnością Urzędu Miasta w Katowicach. Jak zmieniał się Dom Prasy Śląskiej na przestrzeni lat. ZAPRASZAMY DO NASZEJ GALERII.