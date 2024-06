Taka miłość już się nie zdarza. Zobacz jak żyją Radosław Pazura i Dorota Chotecka. Jaki jest ich przepis na udany związek?

Piękna historia, pięknej miłości i pięknych ludzi

Ich historia rozpoczęła się podczas studiów w Łodzi, gdzie obydwoje ćwiczyli aktorki kunszt. Wielokrotnie przytaczali scenę swojego poznania, kiedy to Radosław zobaczył schodzącą z wysokich schodów Dorotę. Ta ubrana była wtedy w czerwone leginsy i wyróżniała się w tłumie. Aktorka studiowała trzy roczniki wyżej niż jej partner, ale to nie przeszkadzało rodzącemu się związkowi.

Jak mówiła Dorota przez wiele lat stawiała na rozwój kariery zawodowej. Kilkakrotnie opierała się przed wizją ślubu. Miało to związek z trudnym dzieciństwem, aktorka wiedziała, że w życiu będzie musiała na wszystko sama zapracować i starała się to robić. Jej partner miał inne spojrzenie na te sprawy, ale nie zrażała go postawa ukochanej.