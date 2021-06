Taka sama emerytura dla każdego Polaka? Emerytura obywatelska z ZUS, czyli wspólna perspektywa na starość dla wszystkich?

Taka sama emerytura dla każdego Polaka?

Emerytura to świadczenie, które powinno zabezpieczyć nam środki na starość i zapewnić spokojne życie, kiedy już skończymy pracować. W wielu wypadkach zgromadzenie wyższego kapitału niż ustawowe minimum może okazać się trudne. Czy to oznacza, że każdy emeryt w przyszłości będzie otrzymywał takie same środki

Robert Gwiazdowski, członek rady nadzorczej ZUS na łamach "Super Expressu" zwraca uwagę, że taka sytuacja jest nieunikniona.

Kolejne rządy nie mają odwagi zrobić czegoś, co się w końcu i tak samo zrobi. - tłumaczył Gwiazdowski w kontekście emerytury obywatelskiej.

Jak wskazuje Gwiazdowski znaczna część osób nie będzie w stanie zgromadzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych takiego kapitału, który pozwoli na uzyskanie świadczenia na poziomie wyższym od ustawowego minimum.