Taki będzie 2022 rok w Sławkowie. Jest nowy budżet. Jakie będą inwestycje, ile będzie kosztowała oświata?

Budżet Sławkowa na 2022 rok

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynieść mają ponad 8,1 mln zł. Niewiele ponad 8 mln zł wyniosą wydatki na politykę rodzinną i pomoc społeczną.

Zaplanowane wydatki na inwestycje to prawie 4,9 mln zł (10,76 proc. wszystkich wydatków). To więcej o prawie 193 tys. zł niż w przyjętym budżecie na 2021 rok. Ponad połowa pochodzić będzie z pozyskanych przez miasto dotacji w ramach „Polskiego Ładu”, ponad 30 proc. to dotacje unijne. 170 tys. zł to pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ograniczania niskiej emisji.