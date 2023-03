Tanie loty z Katowic do europejskich miast dla miłośników podróży WIOSNA 2023. Zobacz propozycje atrakcyjnych wypraw zagranicznych Monika Jaracz

Tanie loty z Katowic do europejskich miast to świetna okazja dla miłośników zagranicznych podróży, by udać się choćby na krótki urlop. Weekend lub kilka dni w tygodniu spędzone w atrakcyjnym mieście, położonym na naszym kontynencie mogą być udaną formą odpoczynku, a także oddechu od codziennych obowiązków. Wśród ofert, związanych z bezpośrednimi lotami ze stolicy województwa śląskiego do największych ośrodków miejskich w Europie znajduje się sporo ciekawych i niedrogich opcji, proponowanych przez kilka linii lotniczych. W ciągu najbliższych tygodni miłośnicy podróży będą mieli okazję polecieć z Katowic za niewysoką cenę biletu między innymi do Mediolanu, Wenecji, Londynu czy Oslo, płacąc 59 złotych. Przelot do Malmo oraz Dortmundu wyniesie jeszcze mniej, a niewiele więcej do Bergen. Korzystne propozycje obejmują podróż do miast, położonych w różnych zakątkach Europy, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Zobacz propozycje atrakcyjnych wypraw zagranicznych na wiosnę 2023!