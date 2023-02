Tanie skutery do kupienia w Katowicach. Nie lada gratka dla fanów motoryzacji! Każdy w dobrym stanie i za mniej niż 10 tysięcy złotych

Tanie skutery do kupienia w Katowicach

Skuter to lekki, obudowany motorower lub motocykl, który prowadzi się bez obejmowania nogami. Silnik i zbiornik paliwa najczęściej umieszczone są pod siedziskiem. Najlżejsze skutery, z silnikiem do 50 cm³, są zaliczane do motorowerów, z kolei te o większej pojemności, już do motocykli. Skutery doskonale sprawdzają się zarówno wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z motoryzacją, jak i starszych użytkowników. To dobry wybór dla osób, które potrzebują pojazdu do szybkiego poruszania się po mieście, a nie do terenowych wypadów i dłuższych podróży. Z racji na ich przeznaczenie, w skuterach wygoda jest bowiem zdecydowanie ważniejsza od pojemności silnika i osiągów.