Taniec dyrektor IX LO w Sosnowcu hitem internetu! Film ze studniówki Liceum im. Wisławy Szymborskiej z 1,5 miliona wyświetleń na TikToku

Co o nieoczekiwanej popularności nagrania z swoim udziałem myśli dyrektor szkoły?

- To niesamowite, że film zdobył taką popularność, nie spodziewałam się tego – wyznaje dyrektor szkoły Ewelina Stasik. - Poproszono mnie o zatańczenie wspólnie z uczniami tańca Wedensday. Co mogłam zrobić? Chciałam pokazać, że mam dystans do siebie i wspólnie z uczniami możemy zatańczyć nie tylko tradycyjnego Poloneza.