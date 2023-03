Targi Edukacji w Rybniku. Walki robotów, drukarki 3D, doświadczenia chemiczne! W rywalizacji o przyszłych uczniów wytoczono potężne działa

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. Św. Józefa 30 w Rybniku odbywają się Rybnickie Targi Edukacji. W gigantycznej hali sportowej prezentują się wszystkie szkoły ponadpodstawowe z terenu miasta Rybnika.

Każda z nich ma swoje stanowisko i reklamuje się najlepiej jak potrafi. Są więc aktualni uczniowie, którzy o swoich szkołach wypowiadają się w samych superlatywach, są nauczyciele, którzy mówią o predyspozycjach do nauki konkretnego fachu, są najnowsze technologiczne zdobycze szkół i przede wszystkim są tłumy tegorocznych absolwentów klas ósmych szkół podstawowych. Ci przyjeżdżają do Rybnika bowiem nawet nie tylko z terenu powiatu rybnickiego, ale także z terenów sąsiednich. Targi to bowiem najlepszy sposób, by ofertę placówek oświatowych poznać od A do Z.