Targi mieszkań w Grupie Murapol. Wytarguj rabat dla siebie!

Grupa Murapol organizuje targi mieszkań dla czterech gdańskich inwestycji oraz po dwóch poznańskich i wrocławskich. Wszystkie mieszkania oferowane w ramach tych inwestycji wyposażone zostaną w pakiet antysmogowy chroniący powietrze wewnątrz lokali przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami. Z kolei wdrożona w budynkach technologia HMS umożliwi korzystanie z rozwiązań smart home. O jakich inwestycjach mowa? Sprawdźmy!

Nowe mieszkania w Gdańsku

Deweloper objął akcją 569 mieszkań, które powstają w ramach przedsięwzięć Murapol Osiedle Ambro, Murapol Osiedle Novelo, Murapol Osiedle Zdrovo i Murapol Osiedle Zdrovo 2. Kameralna inwestycja mieszkaniowa Murapol Osiedle Ambro realizowana jest w zielonej części Gdańska, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Nowe osiedle obejmie 190 ustawnych lokali mieszkalnych o zróżnicowanych układach i metrażach. Murapol Osiedle Novelo to projekt powstający przy ul. W. Jagiełły, w spokojnym, południowym rejonie miasta. W ofercie znajdują się ustawne lokale 1-,2-,3- i 4-pokojowe. Otoczenie łąk i zielonych zagajników pozwala na co dzień obcować z naturą, zaś bliskość obwodnic S6 i S7 ułatwia dojazd do wielu miejsc. Murapol Osiedle Zdrovo to nowoczesna inwestycja zaprojektowana przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Łostowice, w otoczeniu łąk, licznych stawów i tylko 6 km od centrum. Szeroka gama zróżnicowanych układów oraz metraży w ofercie pozwala wybrać mieszkanie, które idealnie odpowiada indywidualnym preferencjom każdego klienta. Murapol Osiedle Zdrovo 2 to kontynuacja projektu Murapol Osiedle Zdrovo, które cieszy się dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród gdańszczan. Inwestycja powstaje w zielonej części miasta, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Aktywnościom na świeżym powietrzu będą sprzyjały okoliczne zieleńce.