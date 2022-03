Targi Pracy Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Były ogromne tłumy! Zobaczcie zdjęcia i video!

- Studenci mają możliwość bezpośredniego porozmawiania z przedstawicielami biur karier studenckich oraz przede wszystkim z pracodawcami. Mamy tutaj blisko sto topowych firm, więc dla studentów, dla młodych ludzi, szukających pracy jest to doskonała okazja, żeby face to face porozmawiać i znaleźć coś dla siebie - wyjaśnia Jadwiga Witek, rzecznik prasowy Politechniki Śląskiej.

Na to wydarzenie wszyscy studenci czekali z niecierpliwością. Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Technologii Politechniki Śląskiej odbyły się dzisiaj, 21 marca.

Targi Pracy Politechnika Śląska 2022. W tym roku tłumy studentów!

Wydarzenie ma pomóc młodym ludziom w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy, a także z osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej. Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy.