Tarnowskie Gór. Sztolnia Czarnego Pstrąga: tak prezentuje się nowa baza turystyczna w Parku Repeckim

- Budynek jest dwukondygnacyjny. To obiekt dydaktyczny. Nie jest to wielki kompleks z uwagi na to, że jesteśmy w środku zabytkowego parku krajobrazowego. Prowadzenie turystyki w takim miejscu jest utrudnione. Nie znajduje się on bowiem w centrum miasta, a na obrzeżach. W dodatku w sercu parku, do którego dostęp jest dosyć ograniczony - wyjaśnia Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.