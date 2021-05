Tarnowskie Góry: czy będzie Rondo Praw Kobiet? Na razie petycja nie została rozpatrzona z powodu... braków formalnych

Czy będzie w Tarnowskich Górach? O tym przekonamy się zapewne w niedalekiej przyszłości.

- To tylko jedno rondo, ale jesteśmy przekonani, że pomoże ono informować, uwrażliwiać i uświadamiać mieszkańców naszego miasta i okolic, jak ważne są prawa kobiet, Prawo do legalnej i bezpiecznej antykoncepcji, prawo do edukacji seksualnej i edukacji dla zdrowia, prawo do równej płacy za równą pracę, prawo do godnego traktowania w środowisku rodzinnym, pracowniczym, społecznym czy wreszcie prawo kobiety do legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży wzorem standardów świata zachodniego - mówił nam Wacław Jan Kroczek.