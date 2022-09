Tarnowskie Góry. Gwarki 2022 trwają w najlepsze! Tłumy na rynku. Drugi dzień. Piątek. Zobacz zdjęcia

W Tarnowskich Górach na drugi dzień Gwarków przybyły tłumy. Miasto po wczorajszej ulewie nie daje za wygraną. Dzisiaj impreza wygląda dokładnie tak jak ją pamiętamy - na rynku i ulicach miasta morze ludzi!

- Niestety początek tegorocznych Gwarków rzeczywiście zafundował nam niezły prysznic - mówi Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór. - Fakt, że zapraszałem chętnych do uczestniczenia w Gwarkach z pelerynami, wiedzieliśmy, że deszcz może być, ale ulewy stulecia, jak to nazwali nasi strażacy, nie przewidzieliśmy. Najbardziej żal mi artystów, którzy byli przygotowani do tego występu i nie mogli na naszej scenie wystąpić. Śląskie Smyki z Czesławem Mozliem wystąpią w Tarnowskich Górach jeszcze w tym roku.