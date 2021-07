Tarnowskie Góry i Budżet Obywatelski. Wpłynęło 13 wniosków od mieszkańców OPRAC.: Szymon Bijak

W ramach Budżetu Obywatelskiego do Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach wpłynęło 13 projektów przedstawionych przez mieszkańców. Do końca lipca będą one weryfikowane. Głosowanie natomiast rozpocznie się na początku września.