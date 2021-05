Tarnowskie Góry i SUM chcą zachęcać młodych ludzi do studiowania w regionie. To pierwsze takie porozumienie w Polsce

Mysłowice. Tramwajowa rewolucja: powstanie dwutorowe torowisko i rondo. Umowa została już podpisana

Na ten dzień długo czekali mieszkańcy Mysłowic. W końcu dojdzie tutaj do rewolucji tramwajowej. Wysłużone torowisko zmieni się w nowe, dwutorowe. Wybudowane zostanie także rondo obok Komendy Policji, a w tym miejscu często dochodziło do korków i stłuczek. W czwartek 20 maja w mysłowickim magistracie przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie i Miasta Mysłowice podpisali umowę z generalnym wykonawcą prac – firmą NDI z Sopotu. Remont ma zakończyć się do września 2022 roku.