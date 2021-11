Tarnowskie Góry. Imponujący mural na garażach na Osadzie Jana jest już gotowy. Zobaczcie zdjęcia

Na garażach na Osadzie Jana (na długości aż 84 metrów!) w Tarnowskich Górach powstał mural nawiązujący do gwarkowskiego pochodu. Autorką projektu jest ilustratorka oraz współorganizatorka Żywe Srebro Festiwal - Kamila Loskot. Opis pracy brzmi następująco:

"Praca powstała w oparciu o najbardziej znane motywy Tarnowskich Gór: naszych Gwarków oraz architekturę miasta (ratusz, kościół ewangelicki, podcienie, Sedlaczek, Dzwonnica Gwarków, Kopalnia Srebra, Sztolnia Czarnego Pstrąga, Park Repecki). Bezpośrednio nawiązuje do historii miasta. Stylistycznie pragnęłam zaproponować coś nowego, równocześnie odnosząc się do gwarkowskich plakatów. [...] Sylwetki w zabawnych pozach mają kojarzyć się z dobrą zabawą, fetą czy też paradą: niczym innym jak gwarkowskim pochodem. Kolory również nie są przypadkowe: czerń, biel oraz żółty to barwy tarnogórskiej kraty. Całość ma poprawiać samopoczucie, przynosić dobrą energię i uśmiech przechodniów".