Tarnowskie Góry: miasto kupi parking przy Zabytkowej Kopalni Srebra. To kolejna forma wsparcia dla SMZT

Wydatki na alkohol w Katowicach. Tyle przepiliśmy w pandemii, w roku 2020. Najnowsze dane

Katowice przepiły 400 milionów złotych. To więcej, niż potrzeba na przebudowę węzła Giszowiec i budowę trzech miejskich pływalni. Wydatki na alkohol na głowę dorosłego mieszkańca to 1769 zł. To dużo, bo przecież z racji pandemii bary i puby były przez większą część roku 2020 nieczynne. To oznacza, że pijemy w domach i pijemy więcej. Oto najnowsze date dotyczące wydatków na alkohol w Katowicach.