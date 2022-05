Tarnowskie Góry. Nastolatka potrącona na oznakowanym przejściu. Kierowca był trzeźwy, poszkodowana 13-latka miała prawie promil alkoholu

Tarnowskie Góry. 13-latka potrącona na przejściu

16 maja po godzinie 21:00 na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach doszło do wypadku na oznakowanym przejściu dla pieszych. 54-letni mieszkaniec miasta, kierujący dostawczym fordem, potrącił trzynastolatkę przechodzącą przez jezdnię. Poszkodowaną mieszkankę Radzionkowa przewieziono do szpitala na obserwację. Jak wykazało przeprowadzone na miejscu badanie – kierowca był trzeźwy. Nietrzeźwa była za to potrącona 13-latka, miała w organizmie niemal promil alkoholu.

Jak informuje starszy sierżant Kamil Kubica z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach w tym momencie nie są znane dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo również w jakich okolicznościach nastolatce podano alkohol. Poniedziałkowe potrącenie na przejściu dla pieszych zostało zakwalifikowane przez tarnogórską policję, jako wypadek drogowy. Zdarzeniem zajmuje się policja, z kolei sprawa nietrzeźwej nieletniej trafi do sądu rodzinnego.